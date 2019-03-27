Borsa, Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,79 azalışla 95.632,25 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,79 azalışla 95.632,25 puandan tamamladı.





Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.746,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.





İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,91, holding endeksi de yüzde 1,50 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,42 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 3,17 ile kimya, petrol, plastik oldu.



Genele yayılan satışların etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 95.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.



Analistler, öğleden sonra ABD'de dış ticaret dengesi ve cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 94.500 puanın destek, 98.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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