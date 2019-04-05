Son Dakika Haberleri: Borsa Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa Günün İlk Yarısında Geriledi

41 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,52 azalışla 97.824,04 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,52 azalışla 97.824,04 puandan tamamladı.


Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 512,81 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,58 azalırken, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,25 ile spor, en çok gerileyen yüzde 1,89 ticaret oldu.


Dünya borsalarındaki değer kazançlarının etkisiyle 99.160,46 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçerek günün ilk yarısında 97.500-98.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de mart ayı istihdam raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.300 ve 100.700 seviyelerinin direnç, 97.000 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:28 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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