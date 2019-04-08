Son Dakika Haberleri: Borsa Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa Günün İlk Yarısında Geriledi

45 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,62 azalışla 97.184,25 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,62 azalışla 97.184,25 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.599,11 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,05, holding endeksi yüzde 1,70 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla gerileyen yüzde 3,33 ile spor, tek kazandıran ise yüzde 0,04 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Haftaya yükselişle başlayan ve 99.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günün ilk yarısında 97.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'da gerçekleştirdiği görüşmelerden gelecek haber akışı ve ABD'de açıklanacak fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 ve 95.500 seviyelerinin destek, 99.300'ün direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:40 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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