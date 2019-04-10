Son Dakika Haberleri: Borsa Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa Günün İlk Yarısında Geriledi

34 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,30 azalışla 97.845,60 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,30 azalışla 97.845,60 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 289,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile tekstil, deri oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 98.456,13 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günün ilk yarısında 97.500-98.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları ile ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.300 puanın destek, 99.200'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:23 Kaynak: AA
Merkez, Avrupa, Borsa İstanbul, Ekonomi
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