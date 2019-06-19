Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında geriledi
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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,47 azalışla 93.771,49 puandan tamamladı.

Borsa, günün ilk yarısında geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,47 azalışla 93.771,49 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 447,21 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,26 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,50 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,89 ile iletişim oldu.

Güne negatif seyirle başlamasına karşın 94.774,36 puana kadar yükselen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günün ilk yarısında 93.500-94.000 puan bandında dengelendi.
Analistler, öğleden sonra ABD'de haftalık mortgage başvuruları ile bugün saat 21.00'de ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın değerlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 seviyesinin destek, 95.300 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:10 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi
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