Borsa, günün ilk yarısında geriledi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,47 azalışla 93.771,49 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:13
'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,47 azalışla 93.771,49 puandan tamamladı.
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