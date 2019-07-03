Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında geriledi
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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

2 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,41 azalışla 99.794,97 puandan tamamladı.

Borsa, günün ilk yarısında geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,41 azalışla 99.794,97 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 406,01 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,61 ile turizm,, en çok gerileyen ise yüzde 2,25 ile finansal kiralama faktoring oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısının artmasıyla 100 bin puanın üzerinde tutunamadı.
Analistler, öğleden sonra ABD'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), fabrika siparişleri, ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100 bin puanın direnç, 99.100 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:07 Kaynak: AA
Ekonomi
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