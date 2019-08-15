Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında geriledi
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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

34 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,31 azalışla 97.109,81 puandan tamamladı.

Borsa, günün ilk yarısında geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,31 azalışla 97.109,81 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.295,21 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 4,73, holding endeksi yüzde 1,96 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,05 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.
Analistler, küresel piyasalarda azalan risk iştahının pay piyasalarında satış baskısına neden olduğunu belirterek, öğleden sonra ABD'deki yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin direnç olarak güçlendiğini kaydeden analistler, 97.200'ün altında kalıcılık sağlanması durumunda 96.500 ve 95.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:19 Kaynak: AA
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