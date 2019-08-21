Son Dakika Haberleri: Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,33 azalışla 95.713,21 puandan tamamladı.

Borsa günün ilk yarısında geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,33 azalışla 95.713,21 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 318,63 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 0,73 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,21 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise 4,51 ile madencilik oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi verileri, yurt dışında ABD'de ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini bildirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 seviyesinin destek, 96.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:10 Kaynak: AA
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