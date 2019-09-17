Son Dakika Haberleri: Borsa günün ilk yarısında geriledi
Son Dakika Güncel Haber

Borsa günün ilk yarısında geriledi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,79 azalışla 101.780,78 puandan tamamladı.

Borsa günün ilk yarısında geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,79 azalışla 101.780,78 puandan tamamladı.


Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 808,93 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi yüzde 0,90 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,25 ile madencilik, en çok gerileyen ise 2,71 ile ulaştırma oldu.

Analistler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırı sonrasında petrol fiyatlarındaki yükselişin devam ettiğini, bunun da Türkiye gibi petrol ithalatçısı ülkelerin varlıklarını negatif etkilediğini kaydetti.

ABD, İran ve Suudi Arabistan yetkililerinden gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, yarınki ABD Merkez Bankasının faiz kararı öncesinde makroekonomik verilerin de takip edileceğini söyledi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 105.000'in direnç, 101.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abd konvoyunun suriye'deki hareketliliği görüntülendi
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Altın güne düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Eski İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu, AK Parti'den istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 14:21:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa günün ilk yarısında geriledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]