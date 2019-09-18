Borsa, günün ilk yarısında geriledi
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,24 azalışla 101.202,66 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,24 azalışla 101.202,66 puandan tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:40
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