Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

46 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,24 azalışla 101.202,66 puandan tamamladı.

Borsa, günün ilk yarısında geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,24 azalışla 101.202,66 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Arabistan, geçici olarak durdurulan petrol üretiminin yeniden başlatıldığını açıkladı
Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı 10 Kasım'da göbek atan müdür, eski okuluna geri döndü İmamoğlu: İBB, Mehmetçik Kûtulamâre dizisine 25 milyon TL aktarmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 14:26:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında geriledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]