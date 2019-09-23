Son Dakika Haberleri: Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,19 azalışla 100.048,25 puandan tamamladı.

Borsa günün ilk yarısında geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,19 azalışla 100.048,25 puandan tamamladı.


Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 188,45 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,80 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,58 ile metal, ana sanayi oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 100.716,15 seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti ve 100.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul'undan gelecek haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 98.900 seviyelerinin destek, 102.500 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:10 Kaynak: AA
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