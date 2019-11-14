Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında geriledi
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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,73 azalışla 104.066,11 puana geriledi.

Borsa, günün ilk yarısında geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,73 azalışla 104.066,11 puana geriledi.


Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 762,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,42 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile elektrik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının orta ve uzun vadeli görünüm açısından kritik direnç bölgesi olduğunu belirterek, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanmasının yükseliş trendinin güçlenmesini ve uzun vadeye yayılmasını sağlayacağını kaydetti.

Öğleden sonra ABD'de ÜFE verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının da gündemin odağında yer aldığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:08 Kaynak: AA
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