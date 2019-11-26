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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 azalışla 105.148,22 puana geriledi.

Borsa, günün ilk yarısında geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 azalışla 105.148,22 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 234,25 puan azalarak 105.148,22 puana inerken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,12 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,31 ile metal eşya, makine oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 106.000 sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki değer kayıplarının negatif etkisiyle bu seviyeden gelen satışlarla 105.000-105.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de toptan eşya stokları, tüketici güveni, birinci el konut satışları ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 seviyesinin destek, 108.200'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:14 Kaynak: AA
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