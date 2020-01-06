Borsa, günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika
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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,62 azalışla 111.838,88 puana geriledi.

Borsa, günün ilk yarısında geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,62 azalışla 111.838,88 puana geriledi.


Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.845,13 puan azalarak 111.838,88 puana inerken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,08 ve holding endeksi yüzde 1,77 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 3,75 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,45 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası oluşan jeopolitik risklerin, taraflardan gelen açıklamalarla artmaya devam ettiğini ifade etti.

İran'ın, ABD'ye kesinlikle askeri karşılık verileceğini, ABD'nin herhangi bir girişimde bulunması durumunda ise İsrail'in hedef alınacağını açıklanması sonrası, nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerini de askıya alması dikkati çekti.

ABD-İran geriliminin hızlı bir şekilde tırmanmasına ek olarak Irak'tan gelen açıklamalar da riskleri artıran etkenlerden biri oldu. Irak'ın yabancı kuvvetlerin ülkeden çıkarılması için yasal adımları ve prosedürleri hazırlama aşamasında olduğu belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump da İran ve Irak'ı tehdit etmeye devam etti.

Öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, İran, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:11 Kaynak: AA
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