Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 azalışla 122.008,32 puana geriledi.



Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 275,55 puan azalarak 122.008,32 puana inerken, toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,66 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,90 ile ulaştırma oldu.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ocak ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını belirterek, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 123.900 direncinin aşılması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini ve yeni zirvelerin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 121.000 ve 120.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.