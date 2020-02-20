Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,78 azalışla 118.260,71 puana düştü.



BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında satıcılı bir seyir izleyerek saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 935,38 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,75 ve holding endeksi yüzde 0,89 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,21 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 10,20 ile spor oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, 119.350,34 puanı görmesinin ardından özellikle banka pay piyasalarında etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek analistlerin destek olarak nitelendirdiği 118.200 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ve açıklanacak makroekonomik verilerin yanı sıra Suriye ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.200 seviyesinin görünüm açısından önemli destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 121.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.