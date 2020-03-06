Borsa, günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika
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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,30 azalışla 109.245,73 puana düştü.

Borsa, günün ilk yarısında geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,30 azalışla 109.245,73 puana düştü.


Günün ilk yarısında satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.569,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,45 ve holding endeksi yüzde 3,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,61 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 4,99 ile ulaştırma oldu.


Analistler, yeni tip koronavirüs salgını endişeleri ile küresel pay piyasalarındaki güçlü satıcılı seyrin, Borsa İstanbul'da da etkili olduğunu bildirdi.

Bu gece yarısından itibaren başlayan ateşkes sürecinde Suriye'deki gelişmelerin takip edileceğini belirten analistler, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak şubat ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.200'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:10 Kaynak: AA
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