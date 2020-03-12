Borsa, günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika
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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,36 azalışla 96.565,07 puana indi.

Borsa, günün ilk yarısında geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,36 azalışla 96.565,07 puana indi.


Günün ilk yarısında dünya borsalarına paralel satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4.401,20 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 6,29, holding endeksi yüzde 4,62 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,37 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 15,20 ile spor oldu.


Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle küresel pay piyasalarındaki satıcılı seyrin, ABD'nin Avrupa'dan gelecek uçuşları 30 gün süreyle askıya alması ve İtalya'da ticari faaliyetlerin durdurulmasıyla artarak devam ettiğini vurguladı.

Avrupa borsalarının Kovid-19 salgını endişeleriyle yaklaşık son 4 yılın en düşük seviyesine gerilediğine dikkati çeken analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısından çıkacak kararlar ile salgına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, öğleden sonra, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Borsa İstanbul, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:08 Kaynak: AA
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