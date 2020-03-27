Borsa günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,50 azalışla 90.151,07 puana düştü.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,50 azalışla 90.151,07 puana düştü.


Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, ilerleyen saatlerde Avrupa borsalarındaki satıcılı seyre paralel geriledi. BIST 100 endeksi Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.376,52 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 1,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,37 ile spor, en çok gerileyen yüzde 3,91 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.


Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla alınan tedbirlere rağmen, ABD'nin vaka sayısında Çin'i geride bırakarak Kovid-19 pandemisinin en etkili olduğu ülke olmasına paralel risk algısının görece arttığını söyledi.

Dün, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın piyasaları desteklemek için hala çeşitli araçlara sahip olduklarını açıklamasıyla ABD pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendiğini anımsatan analistler, Avrupa'da can kayıplarının Çin'i geride bırakmasının ardından Avrupa pay piyasalarının satıcılı bir seyir izlediğine dikakti çekti.

Bugün, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel harcamalar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileriyle birlikte Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 85.500'ün önemli destek, 92.500 seviyesinin direnç olarak izleneceğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:12 Kaynak: AA

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