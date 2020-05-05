Borsa, günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika
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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,46 azalışla 98.386,59 puana gerilediGünün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 455,65 puan azalarak 98.

Borsa, günün ilk yarısında geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,46 azalışla 98.386,59 puana geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 455,65 puan azalarak 98.386,59 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,23 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,96 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 3 55 ile taş,toprak oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve şirket bilançolarının da gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 puanın önemli destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 01:10 Kaynak: AA


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