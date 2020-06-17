Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,31 değer kaybederek 110.596,98 puana geriledi.

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 342,68 puan azalarak 110.596,98 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 8,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,59 ve holding endeksi yüzde 0,10 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,79 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,05 ile turizm oldu.

Analistler, piyasalardaki en kötünün geride kaldığını fiyatlama eğiliminin devam etmesine karşın salgında ikinci dalga endişeleri ve ekonomiye ilişkin belirsizliklerin risk unsuru olarak gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Çin'in başkenti Pekin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle konuyla ilgili haber akışının piyasalarda sert dalgalanmalara neden olabileceğine dikkati çeken analistler, öğleden sonra ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadeli yeni hedefin 116.000 seviyesi olacağını belirterek, gün içi işlemlerde 112.000 direncinin öne çıktığını kaydetti.