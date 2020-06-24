Borsa, günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 değer kaybederek 114.960,29 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 değer kaybederek 114.960,29 puana geriledi.

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Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 378,56 puan azalarak 114.960,29 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 8,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,17 ve holding endeksi yüzde 0,49 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,41 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2 ile inşaat oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Öğleden sonra ABD'de FHFA konut fiyat endeksi verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve 118.000 seviyelerinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa, günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika Ekonomi

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