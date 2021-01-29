Borsa günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika

Borsa günün ilk yarısında geriledi

29.01.2021 13:05
Borsa günün ilk yarısında geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 değer kaybederek 1.490,39 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 değer kaybederek 1.490,39 puana geriledi.

Günün ilk yarısında Avrupa borsalarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,93 puan azalışla 1,490,39 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 13,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,10 ve holding endeksi yüzde 0,06 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,50 ile ticaret oldu.

Analistler, ABD borsasında GameStop hisselerindeki aşırı oynaklık ve sonrasında yaşanan gelişmeler, Çin kaynaklı likidite sorunu ve ABD'nin teşvik paketine ilişkin belirsizliklerle dünya borsalarında satıcılı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Öğleden sonra ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 ve 1.440 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika Ekonomi


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