Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,74 değer kaybederek 1.383,97 puana geriledi.

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,38 puan azalışla 1.383,97 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,32 holding endeksi yüzde 0,24 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,51 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,14 ile elektrik oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 seviyesinin direnç, 1.340 puanın destek konumuna gelebileceğini bildirdi.