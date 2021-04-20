Borsa günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika

Borsa günün ilk yarısında geriledi

20.04.2021 13:09
Borsa günün ilk yarısında geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 değer kaybederek 1.368,52 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 değer kaybederek 1.368,52 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,72 puan azalışla 1.368,52 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,14 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,85 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 4,48 ile KOBİ sanayi oldu.

Analistler, gelişmiş ülke borsalarındaki kar satışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında virüsün varyantlarının çocuklarda etkili olmaya başlaması ve ABD ile Rusya arasındaki gerilimin küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına neden olduğunu belirterek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin de yeniden yüzde 1,62'nin üzerini gördüğüne işaret etti.

Dünkü negatif seyrin kısmen yeni güne de taşındığını ve Japonya borsasında yüzde 2'lere yakın düşüş yaşandığını aktaran analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, ülke ve sektör bazlı dinamiklerin öne çıkmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.360 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika Ekonomi


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