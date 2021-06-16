Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 değer kaybederek 1.436,65 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,91 puan azalışla 1.436,65 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,98 ve holding endeksi yüzde 0,86 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,57 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,29 ile turizm oldu.

Analistler, NATO toplantısının ardından yayınlanan bildiride Çin ile ilgili açıklamaların küresel risk iştahını azalttığını belirterek, emtia fiyatlarındaki dalgalanmanın da sektör ve bölge bazlı ayrışmaların artmasına neden olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Analistler, Fed'in yüzde 0-0,25 aralığında bulunan politika faizinde ve varlık alım programında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini, Powell'ın iş gücü piyasasındaki iyileşme ve enflasyondaki yükseliş eğilimini nasıl yorumlayacağı ve özellikle varlık alımlarının ne kadar devam edeceğine ilişkin vereceği ipuçlarının, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmasının öngörüldüğünü ifade etti.