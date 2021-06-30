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Borsa günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika

Borsa günün ilk yarısında geriledi

30.06.2021 13:16
Borsa günün ilk yarısında geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 değer kaybederek 1.368,24 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 değer kaybederek 1.368,24 puana geriledi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,43 puan azalışla 1.368,24 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,30 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,36 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,70 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) delta varyantına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, hızlı yayılıma yönelik endişelere rağmen bazı aşıların yeni varyantlara karşı etkili olduğuna dair olumlu haberlerin risk iştahını desteklemesine karşın piyasalarda oynaklığın devam ettiğini aktardı.

ABD Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de izlenmeye devam edileceğini bildiren analistler, öğleden sonra yurt dışında veri gündeminde ABD'de ADP özel sektör istihdamının öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.360 ve 1.340 seviyelerinin destek, 1.400 puanın ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika Ekonomi


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