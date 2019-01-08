Son Dakika Haberleri: Borsa, Günün İlk Yarısında Yatay Seyretti

Borsa, Günün İlk Yarısında Yatay Seyretti

46 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,02 azalışla 89.937,02 puandan tamamladı.

Borsa, Günün İlk Yarısında Yatay Seyretti, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,02 azalışla 89.937,02 puandan tamamladı.


Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,68 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,50 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,41 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,82 ile spor oldu.


Dünya borsalarındaki değer kazançlarının etkisiyle 90.427,65 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarını geri vererek 90.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açından BIST 100 endeksinde 88.500 ve 87.200 seviyelerinin destek, 91.300'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:10 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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