Son Dakika Haberleri: Borsa, Günün İlk Yarısında Yatay Seyretti

Borsa, Günün İlk Yarısında Yatay Seyretti

2 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yatay seyirle 104.070,13 puandan tamamladı.

Borsa, Günün İlk Yarısında Yatay Seyretti, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yatay seyirle 104.070,13 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,83 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 1,13 ile ulaştırma oldu.


Günün ilk yarısında 103.500-104.500 bandında hareket eden BIST 100 endeksi, sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 104.070,13 puandan girdi

Analistler, öğleden sonra ABD'de başta tarım dışı istihdam olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 seviyesinin direnç, 102.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:35 Kaynak: AA

Ekonomi
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