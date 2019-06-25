Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti

35 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,08 artışla 95.256,92 puandan tamamladı.

Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,08 artışla 95.256,92 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 74,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,52 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile metal eşya makine, en çok gerileyen ise yüzde 4,43 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne düşüşle başlayan ve 94.619,16 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişle geçerek günün ilk yarısında 95.000-95.500 puan bandında dengelendi.
Analistler, öğleden sonra ABD'de birinci el konut satışları, Conference Board Tüketici Güveni Endeksi ve ABD ile İran arasındaki gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.250 puanın direnç, 92.500 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:07 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Talihsiz işçi et karıştırma makinesinde can verdi Fenerbahçe'den şok karar! 200 kişi işten çıkarılacak Prens Harry ve Düşes Meghan'ın ev tadilatı, İngiltere'ye 2,4 milyon sterline mal oldu Binali Yıldırım'a kabinede veya Cumhurbaşkanlığında görev verileceği iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 13:42:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]