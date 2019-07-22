Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
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Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti

21 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,02 azalışla 101.833,87 puandan tamamladı.

Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,02 azalışla 101.833,87 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,08 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,07 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,57 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ile 103.400 seviyelerinin direnç, 100.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:13 Kaynak: AA
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