Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
1 saat önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,02 azalışla 101.833,87 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul
'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,02 azalışla 101.833,87 puandan tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:27
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