Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
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Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,02 azalışla 101.833,87 puandan tamamladı.

Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,02 azalışla 101.833,87 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:27 
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