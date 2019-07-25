Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
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Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti

11 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,06 düşüşle 103.395,30 puandan tamamladı.

Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,06 düşüşle 103.395,30 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 61,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,10 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 1,41 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının piyasaların odağında bulunduğunu söyledi.

Öğleden sonra ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve toptan eşya stokları ile haftalık işsizlik başvurularının da takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 105.000 seviyelerinin direnç, 100.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:10 Kaynak: AA
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