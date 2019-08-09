Son Dakika Haberleri: Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,04 azalışla 99.167,45 puandan tamamladı.

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,04 azalışla 99.167,45 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,04 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,58 düşerken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,63 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,48 ile bilişim oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 100.600 seviyelerinin direnç, 98.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:12 Kaynak: AA
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