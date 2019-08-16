Son Dakika Haberleri: Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,08 azalışla 96.506,03 puandan tamamladı.

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,08 azalışla 96.506,03 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,67 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,60 düşerken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,16 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 ve 95.500 seviyelerinin destek, 100.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:07 Kaynak: AA
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