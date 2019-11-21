Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
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Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yatay seyrederek 106.782,54 puan oldu.

Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yatay seyrederek 106.782,54 puan oldu.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yatay seyrederek 106.782,54 puan olurken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,11 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 0,75 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, Hong Kong'lu göstericilere destek veren yasanın ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanabileceği haberlerinin piyasayı tedirgin ettiğini, konuya ilişkin bu yönde bir gelişmenin ticaret görüşmelerini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de 2. el konut satışları ve Avro Bölgesinde tüketici güveni verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000'in önemli destek olduğunu, endeksin bu seviyelerde tutunması halinde 108.000 seviyesinin tekrar direnç olarak gündeme gelebileceğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:10 Kaynak: AA
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