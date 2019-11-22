Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 artışla 106.813,07 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,87 puan artarak 106.813,07 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0.13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,98 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,88 ile ulaştırma oldu.

Analistler, dün Çin'in ticaret görüşmelerini yürüten temsilcisi Liu He'nin ABD temsilcisi Robert Lighthizer'i Çin'e davet ettiğini, görüşmelere ilişkin olumlu beklentilerin devam ettiğini söyledi.

Hong Kong'lu göstericilere destek veren yasanın iki ülke arasındaki ilişkileri ve ticaret görüşmelerini sekteye uğratabileceğine değinen analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın konu hakkındaki kararının yatırımcılar tarafından dikkatle izleneceğini belirtti.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de açıklanacak imalat ve hizmet sektörü satınalma yöneticileri endeksi (PMI) ve Michigan Üniversitesi Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000'in önemli destek olduğunu, endeksin bu seviyelerde tutunması halinde 108.000 seviyesinin tekrar direnç olarak gündeme gelebileceğini dile getirdi.