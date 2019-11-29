Son Dakika Haberleri: Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay bir seyir izleyerek 107.095,74 puan oldu.

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay bir seyir izleyerek 107.095,74 puan oldu.

Günün ilk yarısında yatay seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,03 ve 30,44 puan azalarak 107.095,74 puana gerilerken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kazandı, holding endeksi ise yüzde 0,03 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,50 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,93 ile ulaştırma oldu.


Analistler, günün ilk yarısında 107.000-107.700 dar bandında hareket eden BIST 100 endeksinin, bir önceki kapanışın hemen altında dengelendiğini ifade etti.

ABD piyasalarının dün başlayan Şükran Günü tatili nedeniyle bugün yarım gün işleme açılacağını, dolayısıyla piyasalarda öğleden sonra da sakin bir seyir izlenebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin destek, 108.200 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:10 Kaynak: AA
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