Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti - Son Dakika

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 artışla 102.672,23 puana çıktıGünün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,30 puan artarak 102.672,23 seviyesine yükselirken, toplam işlem hacmi 4,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 artışla 102.672,23 puana çıktı

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,30 puan artarak 102.672,23 seviyesine yükselirken, toplam işlem hacmi 4,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,46 azalırken, holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,93 ile gıda, içecek, en çok kaybettiren ise yüzde 1,46 ile taş, toprak oldu.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceği endişelerinin dünya borsalarında satış baskısına neden olduğunu belirterek, konuyla ilgili açıklamalar ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Öğleden sonra yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 105.000 direncinin gündeme gelebileceğini, 100.000 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 01:11 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti - Son Dakika Ekonomi

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