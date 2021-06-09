Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kaybederek 1.447,11 puana geriledi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,48 puan azalışla 1.447,11 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,43 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,13 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, dünya genelinde para politikasının geleceğine ilişkin belirsizliklerle pay piyasalarındaki karışık seyrin devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.