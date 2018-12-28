Son Dakika Haberleri: Borsa Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa Günün İlk Yarısında Yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,31 artışla 91.255,94 puandan tamamladı.

Borsa Günün İlk Yarısında Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,31 artışla 91.255,94 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 281,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,42 ile bilişim, en çok gerileyen yüzde 1,09 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 91.500 puanı test etmesinin ardından günün ilk yarısında 91.000-91.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra Almanya'da enflasyon, ABD'de toptan eşya stokları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, Suriye'deki gelişmelerin de gündemi meşgul edeceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek olarak öne çıktığını söyleyen analistler, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:08 Kaynak: AA

Ekonomi
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