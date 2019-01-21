Son Dakika Haberleri: Borsa, Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa, Günün İlk Yarısında Yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,23 artışla 98.683,75 puandan tamamladı.

Borsa, Günün İlk Yarısında Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,23 artışla 98.683,75 puandan tamamladı.


Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 228,87 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,50 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,53 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,83 ile ticaret oldu.


Güne yükselişle başlayan ve 99.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 98.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden dünya genelinde veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin önce çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.500 ve 100.000 seviyelerinin direnç, 97.900 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:07 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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