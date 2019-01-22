Son Dakika Haberleri: Borsa, Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa, Günün İlk Yarısında Yükseldi

56 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,20 artışla 99.128,14 puandan tamamladı.

Borsa, Günün İlk Yarısında Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,20 artışla 99.128,14 puandan tamamladı.


Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.172,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,83, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,87 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,46 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıplarına karşın, banka hisseleri öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 99.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de 2. el konut satışları ile Davos zirvesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 puanın direnç, 97.900 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:08 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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