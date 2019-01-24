Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

1 saat önce

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 değer kazanarak 100.951,93 puana çıktı.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 değer kazanarak 100.951,93 puana çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:15 

Ekonomi
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