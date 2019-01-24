Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
1 saat önce
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 değer kazanarak 100.951,93 puana çıktı.
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 değer kazanarak 100.951,93 puana çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:15
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