Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

1 saat önce

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,83 değer kazanarak 102.650,16 puana çıktı.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi , System.String[]
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,83 değer kazanarak 102.650,16 puana çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:14 

Ekonomi
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