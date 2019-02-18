Son Dakika Haberleri: Borsa, Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa, Günün İlk Yarısında Yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,12 artışla 102.836,99 puandan tamamladı.

Borsa, Günün İlk Yarısında Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,12 artışla 102.836,99 puandan tamamladı.


Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 121,98 puan atarken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,66 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,56 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,86 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,77 ile ticaret oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 103.131,15 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarına karşın günün ilk yarısında 102.500-103.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:13 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Manchester United'a Talip Oldu Deve Güreşlerine 300 Bin TL Değerinde Altınla Katılan Hanımağa, Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti

Apple Ses Uygulamaları Tasarımı Yapan Pullstring'i Satın Alacak Kim Kardashian, Sadece Göğüs Ucunu Kapatan Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 14:26:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa, Günün İlk Yarısında Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]