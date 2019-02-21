Son Dakika Haberleri: Borsa, Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa, Günün İlk Yarısında Yükseldi

29 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,21 artışla 102.181,02 puandan tamamladı.

Borsa, Günün İlk Yarısında Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,21 artışla 102.181,02 puandan tamamladı.


Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 209,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi de yüzde 0,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,94 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,80 ile iletişim oldu.


Güne pozitif bir başlangıç yapan ve analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 102.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 102.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile Satınalma Yöneticileri Endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:23 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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