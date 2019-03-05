Borsa günün ilk yarısında yükseldi
54 dakika önce
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 değer kazancıyla 104.720,50 puana çıktı.
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 değer kazancıyla 104.720,50 puana çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:25
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