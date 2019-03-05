Son Dakika Haberleri: Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

54 dakika önce

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 değer kazancıyla 104.720,50 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi , System.String[]
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 değer kazancıyla 104.720,50 puana çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:25 

Ekonomi
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