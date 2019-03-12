Son Dakika Haberleri: Borsa Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa Günün İlk Yarısında Yükseldi

45 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,59 artışla 101.444,68 puandan tamamladı.

Borsa Günün İlk Yarısında Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,59 artışla 101.444,68 puandan tamamladı.


Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 594,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,92 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,69 ile metal ana sanayi oldu.


Dünya borsalarındaki değer kazançlarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 101.500 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de enflasyon ve İngiltere parlamentosunda oylanacak Brexit anlaşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.700 ve 99.000 seviyelerinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç seviyeleri olarak takip edileceğini dile getirdiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:07 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acun Ilıcalı, TV8'i Satıyor İddiaları Hakkında Açıklama Yaptı Mersin'de Yakalanan Dev Köpek Balığını Görenler Telefona Sarıldı

Dünyaca Ünlü Yatırım Bankası JP Morgan, Türkiye'nin 2019 Büyüme Tahminini Düşürdü 35 Yıllık Balıkçı, 40 Kilogramlık Dev Yayın Balığı Yakalayarak Bir İlki Yaşadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 13:52:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa Günün İlk Yarısında Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]